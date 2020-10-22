Епідеміолог розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Епідеміолог, доктор медичних наук Михайло Фаворов в ефірі програми “Право на владу” розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу, повідомляє УНН.
За його словами, для того аби мати уявлення, як відбувається розробка української вакцини, потрібно проаналізувати, які на сьогодні вакцини представлені в різних країнах для боротьби з COVID-19.
“Наприклад, британська вакцина, ціла низка американських вакцин, російська, зроблені наступним чином: взяті аденовіруси і туди вбудовані гени "ковіду". Ідея така, що людям вводять аденовірусну вакцину і аденовірус починає виробляти білки "ковіда", до якого виробляються антитіла, і на думку авторів, людина буде захищена. Це дуже цікавий та перспективний підхід. Я всіляко його підтримую за маленьким винятком. Жодної вакцини, яка рутинно використовується в світі, побудованої на такому методі, поки не зареєстровано”, — розповів Фаворов.
Прототип української вакцини, за його словами, з самого початку був задуманий, як традиційна вакцина.
“Наша ж вакцина з самого початку була задумана, ну, це поки не вакцина, а поки прототип прототипу, так скажемо... Вона з самого початку задумувалась як традиційна вакцина. Ви добре знаєте, що всім новонародженим в Україні проводять вакцинацію від гепатиту В. Наша вакцина побудована по тому ж принципу. Ми створили рекомбінантний білок, який виробляється в паличці полі, як нормальний людський організм, перебуваючи з нами в симбіозі. Вірогідно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатись вже до наближення до виробництва. І на цей білок було показане вироблення антитіл. У вас завжди на будь-який білок з’являються антитіла, але ми зробили електронну мікроскопію... Показало, що наш білочок збирається в часточку, він скручується і стає частинкою. Про що це говорить? А це говорить про те, що у нас є трьох деменшнл антитіла, що для звичайних білків, які зазвичай зображені на картинці у вигляді ковбаси, такі антитіла отримати неможливо”, — розповів епідеміолог.
Він також зауважив, що лише після того як під час розробки вакцини було отримано нейтралізацію вірусу, тоді і було заявлено про можливість появи української вакцини проти коронавірусу.
Як повідомляв УНН, за словами Фаворова, проходження українською вакциною всіх етапів клінічних досліджень триватиме, в кращому випадку, 9 місяців.