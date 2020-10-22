Епідеміолог розповів про особливості розробки української вакцини проти коронавірусу

За його словами, для того аби мати уявлення, як відбувається розробка української вакцини, потрібно проаналізувати, які на сьогодні вакцини представлені в різних країнах для боротьби з COVID-19.

“Наприклад, британська вакцина, ціла низка американських вакцин, російська, зроблені наступним чином: взяті аденовіруси і туди вбудовані гени "ковіду". Ідея така, що людям вводять аденовірусну вакцину і аденовірус починає виробляти білки "ковіда", до якого виробляються антитіла, і на думку авторів, людина буде захищена. Це дуже цікавий та перспективний підхід. Я всіляко його підтримую за маленьким винятком. Жодної вакцини, яка рутинно використовується в світі, побудованої на такому методі, поки не зареєстровано”, — розповів Фаворов.

Прототип української вакцини, за його словами, з самого початку був задуманий, як традиційна вакцина.

“Наша ж вакцина з самого початку була задумана, ну, це поки не вакцина, а поки прототип прототипу, так скажемо... Вона з самого початку задумувалась як традиційна вакцина. Ви добре знаєте, що всім новонародженим в Україні проводять вакцинацію від гепатиту В. Наша вакцина побудована по тому ж принципу. Ми створили рекомбінантний білок, який виробляється в паличці полі, як нормальний людський організм, перебуваючи з нами в симбіозі. Вірогідно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатись вже до наближення до виробництва. І на цей білок було показане вироблення антитіл. У вас завжди на будь-який білок з’являються антитіла, але ми зробили електронну мікроскопію... Показало, що наш білочок збирається в часточку, він скручується і стає частинкою. Про що це говорить? А це говорить про те, що у нас є трьох деменшнл антитіла, що для звичайних білків, які зазвичай зображені на картинці у вигляді ковбаси, такі антитіла отримати неможливо”, — розповів епідеміолог.

Він також зауважив, що лише після того як під час розробки вакцини було отримано нейтралізацію вірусу, тоді і було заявлено про можливість появи української вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляв УНН, за словами Фаворова, проходження українською вакциною всіх етапів клінічних досліджень триватиме, в кращому випадку, 9 місяців.