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Эпидемиолог рассказал об особенностях разработки украинской вакцины от коронавируса

Эпидемиолог рассказал об особенностях разработки украинской вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов в эфире программы “Право на власть” рассказал об особенностях разработки украинской вакцины против коронавируса, сообщает УНН.

По его словам, для того чтобы иметь представление, как происходит разработка украинской вакцины, нужно проанализировать, какие на сегодня вакцины представлены в различных странах для борьбы с COVID-19.

“Например, британская вакцина, целый ряд американских вакцин, российская, сделаны следующим образом: взяты аденовирусы и туда встроены гены „ковида“. Идея такова, что людям вводят аденовирусную вакцину и аденовирус начинает вырабатывать белки „ковида“, к которому вырабатываются антитела, и по мнению авторов, человек будет защищен. Это очень интересный и перспективный подход. Я всячески его поддерживаю с маленьким исключением. Никакой вакцины, которая рутинно используется в мире, построенной на таком методе, пока не зарегистрировано”, — рассказал Фаворов.

Прототип украинской вакцины, по его словам, с самого начала был задуман, как традиционная вакцина.

“Наша же вакцина изначально была задумана, ну, это пока не вакцина, а пока прототип прототипа, так скажем... Она с самого начала задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо знаете, что всем новорожденным в Украине проводят вакцинацию от гепатита В. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали рекомбинантный белок, который вырабатывается в палочке поле, как нормальный человеческий организм, находясь с нами в симбиозе. Вероятно, я думаю, он может быть переведен в другой носитель, будет рассматриваться уже к приближению к производству. И в этот белок было показано выработки антител. У вас всегда на любой белок появляются антитела, но мы сделали электронную микроскопию... показало, что наш белочек собирается в дольку, он скручивается и становится частью. О чем это говорит? А это говорит о том, что у нас есть трех деменшнл антитела, для обычных белков, которые обычно изображены на картинке в виде колбасы, такие антитела получить невозможно”, — рассказал эпидемиолог.

Он также отметил, что после того как во время разработки вакцины была получена нейтрализация вируса, тогда и было заявлено о возможности появления украинской вакцины против коронавируса.

Как сообщал УНН, по словам Фаворова, прохождение украинской вакциной всех этапов клинических исследований продлится, в лучшем случае, 9 месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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