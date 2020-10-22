Эпидемиолог рассказал об особенностях разработки украинской вакцины от коронавируса

По его словам, для того чтобы иметь представление, как происходит разработка украинской вакцины, нужно проанализировать, какие на сегодня вакцины представлены в различных странах для борьбы с COVID-19.

“Например, британская вакцина, целый ряд американских вакцин, российская, сделаны следующим образом: взяты аденовирусы и туда встроены гены „ковида“. Идея такова, что людям вводят аденовирусную вакцину и аденовирус начинает вырабатывать белки „ковида“, к которому вырабатываются антитела, и по мнению авторов, человек будет защищен. Это очень интересный и перспективный подход. Я всячески его поддерживаю с маленьким исключением. Никакой вакцины, которая рутинно используется в мире, построенной на таком методе, пока не зарегистрировано”, — рассказал Фаворов.

Прототип украинской вакцины, по его словам, с самого начала был задуман, как традиционная вакцина.

“Наша же вакцина изначально была задумана, ну, это пока не вакцина, а пока прототип прототипа, так скажем... Она с самого начала задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо знаете, что всем новорожденным в Украине проводят вакцинацию от гепатита В. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали рекомбинантный белок, который вырабатывается в палочке поле, как нормальный человеческий организм, находясь с нами в симбиозе. Вероятно, я думаю, он может быть переведен в другой носитель, будет рассматриваться уже к приближению к производству. И в этот белок было показано выработки антител. У вас всегда на любой белок появляются антитела, но мы сделали электронную микроскопию... показало, что наш белочек собирается в дольку, он скручивается и становится частью. О чем это говорит? А это говорит о том, что у нас есть трех деменшнл антитела, для обычных белков, которые обычно изображены на картинке в виде колбасы, такие антитела получить невозможно”, — рассказал эпидемиолог.

Он также отметил, что после того как во время разработки вакцины была получена нейтрализация вируса, тогда и было заявлено о возможности появления украинской вакцины против коронавируса.

Как сообщал УНН, по словам Фаворова, прохождение украинской вакциной всех этапов клинических исследований продлится, в лучшем случае, 9 месяцев.