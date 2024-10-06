Енергосистема України збалансована, через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях - Міненерго

Енергосистема України залишається збалансованою, за минулу добу через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях, повідомили у Міненерго у неділю, пише УНН.

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Енергетики відновили живлення для понад 12 тисяч споживачів; через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях. Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Триває активне відновлення енергооб’єктів і підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду