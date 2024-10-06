Енергосистема України збалансована, через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях - Міненерго
Київ • УНН
Енергосистема України залишається збалансованою, попри негоду та обстріли. Через погодні умови знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях, енергетики відновили живлення для понад 12 тисяч споживачів.
Енергосистема України залишається збалансованою, за минулу добу через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях, повідомили у Міненерго у неділю, пише УНН.
Деталі
Енергетики відновили живлення для понад 12 тисяч споживачів; через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях. Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Триває активне відновлення енергооб’єктів і підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду
Обстріли
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
У Дніпропетровській області під час огляду повітряної лінії виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Його вилучено.
У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі.
Стан мереж Київська область: з технологічних причин вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення побутових споживачів.
Живлення відновлено за резервною схемою.
Знеструмлення Минулої доби енергетики відновили живлення для 12 463 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 500 населених пунктів.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3000 МВт*год.
Нагадаємо
У неділю, 6 жовтня, відключення електроенергії не прогнозуються.