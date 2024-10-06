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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистема Украины сбалансирована, из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях - Минэнерго

Энергосистема Украины сбалансирована, из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 10:36  •  4662 просмотра

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Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на непогоду и обстрелы. Из-за погодных условий обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях, энергетики восстановили питание для более 12 тысяч потребителей.

Энергосистема Украины остается сбалансированной, за минувшие сутки из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях, сообщили в Минэнерго в воскресенье, пишет УНН.

Детали

Энергетики восстановили питание для более 12 тысяч потребителей; из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях. Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Продолжается активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду

- сообщили в Минэнерго.

Обстрелы

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

В Днепропетровской области во время осмотра воздушной линии обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Он изъят.

В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители.

Состояние сетей Киевская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

Питание восстановлено по резервной схеме.

Обесточивание За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 12 463 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 500 населенных пунктов.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3000 МВт*ч.

Напомним,

В воскресенье, 6 октября, отключения электроэнергии не прогнозируются

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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