Энергосистема Украины сбалансирована, из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на непогоду и обстрелы. Из-за погодных условий обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях, энергетики восстановили питание для более 12 тысяч потребителей.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, за минувшие сутки из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях, сообщили в Минэнерго в воскресенье, пишет УНН.
Детали
Энергетики восстановили питание для более 12 тысяч потребителей; из-за непогоды обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях. Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Продолжается активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду
Обстрелы
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
В Днепропетровской области во время осмотра воздушной линии обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Он изъят.
В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители.
Состояние сетей Киевская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.
Питание восстановлено по резервной схеме.
Обесточивание За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 12 463 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 500 населенных пунктов.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3000 МВт*ч.
Напомним,
В воскресенье, 6 октября, отключения электроэнергии не прогнозируются.