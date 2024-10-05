Відключень світла у неділю не прогнозується
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 6 жовтня обмеження споживання електроенергії не плануються. Рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
У неділю, 6 жовтня, відключення електроенергії не прогнозуються, повідомили у суботу у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються
За можливості закликають користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Ситуація в енергосистемі стабільна, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях - Міненерго27.09.24, 10:59 • 17483 перегляди