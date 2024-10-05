Отключений света в воскресенье не прогнозируется

В воскресенье, 6 октября, отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются - сообщили в Укрэнерго.

По возможности призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Энергосистему держат сбалансированной, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго