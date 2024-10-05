Отключений света в воскресенье не прогнозируется
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 6 октября ограничения потребления электроэнергии не планируются. Рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00.
В воскресенье, 6 октября, отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются
По возможности призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Энергосистему держат сбалансированной, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго5 октября 2024, 07:22 • 56163 просмотра