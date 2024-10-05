Энергосистему держат сбалансированной, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Энергетики держат энергосистему сбалансированной, но из-за обстрелов 508 населенных пунктов остаются без света. За сутки восстановлено электроснабжение для 17 441 потребителя, пострадавшего от боевых действий и технических нарушений.
Энергетики держат энергосистему сбалансированной. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях. На утро без света по разным причинам 508 населенных пунктов. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
Из-за предыдущих вражеских обстрелов за прошедшие сутки для недопущения перегрузки оборудования в сети оператор системы передачи применял графики аварийных отключений в части Сумской и Полтавской областей.
"Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы", - указали в Минэнерго.
Последствия обстрелов
"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.
В Харьковской области в результате падения БПЛА одновременно отключалось несколько воздушных линий. Потребители не обесточивались.
В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога (движения поездов не было).
Состояние сетей
Винницкая область: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Житомирская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанция и бытовые потребители, а также железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.
Чрезвычайные ситуации
Кировоградская область: при осмотре воздушной линии обнаружена кража оборудования. Сообщено в полицию.
Обесточивания
На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 508 населенных пунктов.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 17 441 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.32 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.