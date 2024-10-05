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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистему держат сбалансированной, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго

Энергосистему держат сбалансированной, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 07:22  •  711 просмотра

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Энергетики держат энергосистему сбалансированной, но из-за обстрелов 508 населенных пунктов остаются без света. За сутки восстановлено электроснабжение для 17 441 потребителя, пострадавшего от боевых действий и технических нарушений.

Энергетики держат энергосистему сбалансированной. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях. На утро без света по разным причинам 508 населенных пунктов. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

Из-за предыдущих вражеских обстрелов за прошедшие сутки для недопущения перегрузки оборудования в сети оператор системы передачи применял графики аварийных отключений в части Сумской и Полтавской областей.

"Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы", - указали в Минэнерго.

Последствия обстрелов

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.

В Харьковской области в результате падения БПЛА одновременно отключалось несколько воздушных линий. Потребители не обесточивались.

В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога (движения поездов не было).

Состояние сетей

Винницкая область: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Житомирская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанция и бытовые потребители, а также железная дорога (сбоев в движении поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

Кировоградская область: при осмотре воздушной линии обнаружена кража оборудования. Сообщено в полицию.

Обесточивания

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 508 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 17 441 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.32 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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