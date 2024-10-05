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Енергосистему тримають збалансованою, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Енергосистему тримають збалансованою, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 63560 перегляди

Енергетики тримають енергосистему збалансованою, але через обстріли 508 населених пунктів залишаються без світла. За добу відновлено електропостачання для 17 441 споживача, постраждалого від бойових дій та технічних порушень.

Енергетики тримають енергосистему збалансованою. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях. На ранок без світла з різних причин 508 населених пунктів. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

Через попередні ворожі обстріли минулої доби для недопущення перевантаження обладнання в мережі оператор системи передачі застосовував графіки аварійних відключень у частині Сумської та Полтавської областей.

"Енергетики тримають енергосистему збалансованою, однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо споживати електроенергію у пікові години", - вказали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях", - повідомили у Міненерго.

У Харківській області внаслідок падіння БПЛА одночасно вимикалось кілька повітряних ліній. Споживачі не знеструмлювались.

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця (руху потягів не було).

Стан мереж

Вінницька область: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Житомирська область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанція та побутові споживачі, а також залізниця ( збоїв в русі потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.

Надзвичайні ситуації

Кіровоградська область: під час огляду повітряної лінії виявлено крадіжку обладнання. Повідомлено в поліцію.

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 508 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 17 441 споживачам, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.32 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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