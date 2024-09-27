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Ситуація в енергосистемі стабільна, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Ситуація в енергосистемі стабільна, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 17483 перегляди

Міненерго повідомляє про стабільну ситуацію в енергосистемі, попри ворожі атаки. За добу були знеструмлення у 3 областях, 501 населений пункт залишається без світла через бойові дії та техпорушення.

Ситуація в енергосистемі України стабільна, але ускладнюється ворожими атаками. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 3 областях. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу", - вказали у Міненерго.

І закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години.

Наслідки обстрілів

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 

У Донецькій області внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.

У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. 

Стан мереж 

Волинська область: внаслідок сильного вітру знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено. 

Місто Київ: з технологічних причин вимикалось обладнання однієї з підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою. 

Знеструмлення

На ранок залишається частково або повністю знеструмленим через бойові дії та техпорушення 501 населений пункт.

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень27.09.24, 09:49 • 15463 перегляди

Минулої доби енергетики відновили живлення для 26 275 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.35 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1202 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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