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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго.

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 07:59  •  8164 просмотра

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Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме, несмотря на вражеские атаки. За сутки были обесточивания в 3 областях, 501 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и технарушений.

Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, но осложняется вражескими атаками. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 3 областях. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу», - указали в Минэнерго.

И призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.

Последствия обстрелов

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. 

В Донецкой области в результате обстрела территории подстанции было повреждено оборудование. Потребители не обесточивались.

В Харьковской области во время обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено. 

Состояние сетей 

Волынская область: в результате сильного ветра обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено. 

Город Киев: по технологическим причинам выключалось оборудование одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено по резервной схеме. 

Обесточивание

На утро остается частично или полностью обесточенным из-за боевых действий и технарушений 501 населенный пункт.

На Сумщине ввели графики аварийных отключений27 сентября 2024, 06:49 • 9682 просмотра

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 26 275 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.35 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1202 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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