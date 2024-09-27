Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 3 областях - Минэнерго.
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме, несмотря на вражеские атаки. За сутки были обесточивания в 3 областях, 501 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и технарушений.
Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, но осложняется вражескими атаками. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 3 областях. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
«Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу», - указали в Минэнерго.
И призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.
Последствия обстрелов
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
В Донецкой области в результате обстрела территории подстанции было повреждено оборудование. Потребители не обесточивались.
В Харьковской области во время обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Состояние сетей
Волынская область: в результате сильного ветра обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено.
Город Киев: по технологическим причинам выключалось оборудование одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Обесточивание
На утро остается частично или полностью обесточенным из-за боевых действий и технарушений 501 населенный пункт.
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За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 26 275 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.35 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1202 МВт.