На Сумщине ввели графики аварийных отключений

В Сумской области сегодня утром ввели графики аварийных отключений, сообщили в пятницу в АО "Сумыоблэнерго" в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 09:25 введены СГАВ (специальные графики аварийных отключений) в полном объеме (Шосткинский, Роменский районы и Конотопский районы)", - говорится в сообщении.

Также в Сумской области введены все 10 очередей ГАО (график аварийных отключений), указали в АО "Сумыоблэнерго".

В пятницу в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»