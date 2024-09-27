На Сумщине ввели графики аварийных отключений
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений в Сумской области в 09:25.
В Сумской области сегодня утром ввели графики аварийных отключений, сообщили в пятницу в АО "Сумыоблэнерго" в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 09:25 введены СГАВ (специальные графики аварийных отключений) в полном объеме (Шосткинский, Роменский районы и Конотопский районы)", - говорится в сообщении.
Также в Сумской области введены все 10 очередей ГАО (график аварийных отключений), указали в АО "Сумыоблэнерго".
В пятницу в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»26 сентября 2024, 15:02 • 13664 просмотра