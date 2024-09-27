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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине ввели графики аварийных отключений

На Сумщине ввели графики аварийных отключений

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:49  •  3993 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений в Сумской области в 09:25.

В Сумской области сегодня утром ввели графики аварийных отключений, сообщили в пятницу в АО "Сумыоблэнерго" в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 09:25 введены СГАВ (специальные графики аварийных отключений) в полном объеме (Шосткинский, Роменский районы и Конотопский районы)", - говорится в сообщении.

Также в Сумской области введены все 10 очередей ГАО (график аварийных отключений), указали в АО "Сумыоблэнерго".

В пятницу в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»26 сентября 2024, 15:02 • 13664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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