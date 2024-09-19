В пятницу в Украине не планируют отключений света - Укрэнерго»

В пятницу, 20 сентября, в Украине не планируют применять графики отключения света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 20 сентября, меры ограничения не прогнозируются - говорится в заявлении компании.

Несмотря на это энергетики просят украинцев рационально использовать мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления.

Напомним,

Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения