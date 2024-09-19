В пятницу в Украине не планируют отключений света - Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 20 сентября в Украине не планируют применять графики отключения света. Энергетики просят рационально использовать электроприборы в вечерние часы максимального потребления.
В пятницу, 20 сентября, в Украине не планируют применять графики отключения света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 20 сентября, меры ограничения не прогнозируются
Несмотря на это энергетики просят украинцев рационально использовать мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления.
Напомним,
Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения