У п'ятницю в Україні не планують відключень світла - Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 20 вересня в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Енергетики просять раціонально використовувати електроприлади у вечірні години максимального споживання.
У п'ятницю, 20 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються
Попри це енергетики просять українців раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.
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Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що взимку нестача електроенергії в Україні може сягнути шести гігаватів. У зв'язку з цим майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення