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На Сумщині ввели графіки аварійних відключень

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень

Київ • УНН

 • 15463 перегляди

НЕК "Укренерго" ввела графіки аварійних відключень у Сумській області о 09:25.

У Сумській області сьогодні вранці ввели графіки аварійних відключень, повідомили у п'ятницю в АТ "Сумиобленерго" у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" на території Сумської області о 09:25 введені СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень) в повному обсязі (Шосткинський, Роменський райони та Конотопський райони)", - ідеться у повідомленні.

Також на Сумщині введені всі 10 черг ГАВ (графік аварійних відключень), уточнили у АТ "Сумиобленерго".

В п'ятницю в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"26.09.24, 18:02 • 15136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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