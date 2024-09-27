На Сумщині ввели графіки аварійних відключень
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" ввела графіки аварійних відключень у Сумській області о 09:25.
У Сумській області сьогодні вранці ввели графіки аварійних відключень, повідомили у п'ятницю в АТ "Сумиобленерго" у Telegram, пише УНН.
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"Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" на території Сумської області о 09:25 введені СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень) в повному обсязі (Шосткинський, Роменський райони та Конотопський райони)", - ідеться у повідомленні.
Також на Сумщині введені всі 10 черг ГАВ (графік аварійних відключень), уточнили у АТ "Сумиобленерго".
В п'ятницю в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"26.09.24, 18:02 • 15136 переглядiв