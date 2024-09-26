В п'ятницю в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 27 вересня в Україні не плануються графіки відключення світла. Енергетики закликали ощадливо користуватись потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
У п'ятницю, 27 вересня, в Україні не плануються застосовувати графіків відключення світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються
Також енергетики закликали ощадливо користуватись потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо
Т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону заявив, що Україна щодня імпортує близько 1500 МВт електроенергії від сусідів для балансування системи та забезпечення споживачів.