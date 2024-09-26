Ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки імпорту – Держенергонагляд
Київ • УНН
Україна щодня імпортує близько 1500 МВт електроенергії від сусідів для балансування системи та забезпечення споживачів. Ситуація з генерацією стабілізувалася, графіки відключень не застосовуються.
Україна щодня залучає у сусідів приблизно півтора тисячі мегават імпорту електроенергії, що дає певну можливість балансувати систему та забезпечувати світлом споживачів. Про це розповів т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Графіки у нас не застосовувалися. Можна говорити про те, що певною мірою в нас стабілізувалося становище, пов’язане з генерацією. Ми досить активно залучаємо імпорт від наших сусідів. Щодня в нас приблизно півтора тисячі мегават імпорту, що дає нам певну можливість балансувати систему та забезпечити наших споживачів
Нагадаємо
Через обстріли і бойові дії 25 вересня були знеструмлення у 11 областях, вночі росія атакувала безпілотниками енергооб’єкти в кількох регіонах. Сьогодні застосування графіків відключень не заплановано, втім рівень споживання зростає.