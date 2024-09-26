Ситуация в энергетике стабилизировалась благодаря импорту - Госэнергонадзор

Украина ежедневно привлекает у соседей примерно полторы тысячи мегаватт импорта электроэнергии, что дает определенную возможность балансировать систему и обеспечивать светом потребителей. Об этом рассказал и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, передает УНН.

Графики у нас не применялись. Можно говорить о том, что в определенной степени у нас стабилизировалось положение, связанное с генерацией. Мы достаточно активно привлекаем импорт от наших соседей. Ежедневно у нас примерно полторы тысячи мегаватт импорта, что дает нам определенную возможность балансировать систему и обеспечить наших потребителей - сказал Замулко.

Напомним

Из-за обстрелов и боевых действий 25 сентября были обесточивания в 11 областях, ночью россия атаковала беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах. Сегодня применение графиков отключений не запланировано, впрочем уровень потребления растет.