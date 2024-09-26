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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в энергетике стабилизировалась благодаря импорту - Госэнергонадзор

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 12:22  •  4799 просмотра

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Украина ежедневно импортирует около 1500 МВт электроэнергии от соседей для балансировки системы и обеспечения потребителей. Ситуация с генерацией стабилизировалась, графики отключений не применяются.

Украина ежедневно привлекает у соседей примерно полторы тысячи мегаватт импорта электроэнергии, что дает определенную возможность балансировать систему и обеспечивать светом потребителей. Об этом рассказал и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, передает УНН.

Графики у нас не применялись. Можно говорить о том, что в определенной степени у нас стабилизировалось положение, связанное с генерацией. Мы достаточно активно привлекаем импорт от наших соседей. Ежедневно у нас примерно полторы тысячи мегаватт импорта, что дает нам определенную возможность балансировать систему и обеспечить наших потребителей 

- сказал Замулко.

Напомним

Из-за обстрелов и боевых действий 25 сентября были обесточивания в 11 областях, ночью россия атаковала беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах. Сегодня применение графиков отключений не запланировано, впрочем уровень потребления растет.

Павел Башинский

Павел Башинский

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