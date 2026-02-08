Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський

$43.140.00
Ексклюзив
13:58 • 2734 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 6478 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 10115 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 6638 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 6384 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22365 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36101 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34500 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39439 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31098 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині
8 лютого, 05:32 • 8084 перегляди
Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
8 лютого, 05:46 • 5214 перегляди
Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД
8 лютого, 06:01 • 4344 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00 • 16439 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні
8 лютого, 08:56 • 9626 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00 • 16451 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00 • 39861 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 59895 перегляди
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 59895 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15 • 53831 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 54871 перегляди
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 54871 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59 • 20314 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35 • 34514 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30 • 36374 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14 • 45098 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46 • 47967 перегляди
BFM TV
Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський
Київ • УНН • 68 перегляди

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент Зеленський заявив, що енергетика росії є законною військовою ціллю, оскільки доходи від продажу енергоносіїв фінансують війну проти України. Він наголосив, що Україна може бити по зброї або по джерелу її фінансування.

Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетика росії є законною військовою ціллю, оскільки доходи від продажу енергоносіїв використовуються для фінансування війни проти України, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, росія отримує кошти від продажу нафти та енергоресурсів і спрямовує їх на виробництво зброї. Ця зброя, наголосив Зеленський, використовується для вбивства українців.

Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців 

– зазначив Президент.

Зеленський окреслив два можливі шляхи дій для України: або зосереджувати удари безпосередньо по зброї противника, або бити по джерелу фінансування цієї зброї, яким є енергетичний сектор росії.

Що має робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто 

– наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні діє 450 компаній, що виробляють дрони, з яких 40-50 є провідними. Він зазначив, що 2026 рік стане роком інвестицій в українські технології, зокрема в дрони.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна