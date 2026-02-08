Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетика росії є законною військовою ціллю, оскільки доходи від продажу енергоносіїв використовуються для фінансування війни проти України, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, росія отримує кошти від продажу нафти та енергоресурсів і спрямовує їх на виробництво зброї. Ця зброя, наголосив Зеленський, використовується для вбивства українців.

Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців – зазначив Президент.

Зеленський окреслив два можливі шляхи дій для України: або зосереджувати удари безпосередньо по зброї противника, або бити по джерелу фінансування цієї зброї, яким є енергетичний сектор росії.

Що має робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто – наголосив Президент.

Нагадаємо

