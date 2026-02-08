Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетика россии является законной военной целью, поскольку доходы от продажи энергоносителей используются для финансирования войны против Украины, передает УНН.

По словам Главы государства, россия получает средства от продажи нефти и энергоресурсов и направляет их на производство оружия. Это оружие, подчеркнул Зеленский, используется для убийства украинцев.

Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев – отметил Президент.

Зеленский очертил два возможных пути действий для Украины: либо сосредоточивать удары непосредственно по оружию противника, либо бить по источнику финансирования этого оружия, которым является энергетический сектор россии.

Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто – подчеркнул Президент.

