Эксклюзив
13:58 • 2676 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 6368 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 10069 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 6564 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 6334 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 22349 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 36092 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 34487 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 39424 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 31093 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

BFM TV

Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Зеленский заявил, что энергетика россии является законной военной целью, поскольку доходы от продажи энергоносителей финансируют войну против Украины. Он подчеркнул, что Украина может бить по оружию или по источнику его финансирования.

Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетика россии является законной военной целью, поскольку доходы от продажи энергоносителей используются для финансирования войны против Украины, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, россия получает средства от продажи нефти и энергоресурсов и направляет их на производство оружия. Это оружие, подчеркнул Зеленский, используется для убийства украинцев.

Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев 

– отметил Президент.

Зеленский очертил два возможных пути действий для Украины: либо сосредоточивать удары непосредственно по оружию противника, либо бить по источнику финансирования этого оружия, которым является энергетический сектор россии.

Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто 

– подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине действует 450 компаний, производящих дроны, из которых 40-50 являются ведущими. Он отметил, что 2026 год станет годом инвестиций в украинские технологии, в частности в дроны.

Алла Киосак

