Ексвійськовий посадовець на Львівщині підозрюється у розтраті 72 млн гривень - Офіс Генпрокурора

$42.720.15
49.920.12
uken
12:46 • 676 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 2532 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 12228 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 10373 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 44781 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 35886 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 37145 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44628 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45839 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 34093 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
100%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 8692 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 25204 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 24160 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 20852 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 23588 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 57701 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 62659 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 65717 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 105193 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 142176 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Запорізька область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 20964 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 32766 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 58441 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 77725 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 119398 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

Ексвійськовий посадовець на Львівщині підозрюється у розтраті 72 млн гривень - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Колишньому начальнику інженерної служби Нацгвардії повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні понад 72 млн гривень. Це відбулося через рапорт з неправдивими відомостями про участь військових у бойових діях.

Ексвійськовий посадовець на Львівщині підозрюється у розтраті 72 млн гривень - Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишньому військовому посадовцю на Львівщині повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні понад 72 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Підозрюваним є колишній начальник інженерної служби, що водночас є начальником відділення штабу однієї з військових частин Національної гвардії України.

Як встановило слідство, у 2024 році посадовець склав рапорт із недостовірними відомостями про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. На його підставі впродовж січня-травня 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.

Але насправді зведений загін виконував завдання зі зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень на сході України поза лінією бойового зіткнення.

В результаті державі було завдано збитків на суму понад 72 млн грн, що підтверджено аудитом Західного офісу Держаудитслужби, внутрішнім аудитом Міноборони та судово-економічною експертизою.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень під час воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо

В Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж трьох автомобілів Nissan та Mazda, ввезених як гуманітарна допомога. Підозрюваного затримали після продажу авто військовослужбовцю за 17,8 тис. доларів.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Національна гвардія України
Міністерство оборони України
Україна