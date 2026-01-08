Ексвійськовий посадовець на Львівщині підозрюється у розтраті 72 млн гривень - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Колишньому начальнику інженерної служби Нацгвардії повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні понад 72 млн гривень. Це відбулося через рапорт з неправдивими відомостями про участь військових у бойових діях.
Деталі
Підозрюваним є колишній начальник інженерної служби, що водночас є начальником відділення штабу однієї з військових частин Національної гвардії України.
Як встановило слідство, у 2024 році посадовець склав рапорт із недостовірними відомостями про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. На його підставі впродовж січня-травня 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.
Але насправді зведений загін виконував завдання зі зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень на сході України поза лінією бойового зіткнення.
В результаті державі було завдано збитків на суму понад 72 млн грн, що підтверджено аудитом Західного офісу Держаудитслужби, внутрішнім аудитом Міноборони та судово-економічною експертизою.
Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень під час воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.
