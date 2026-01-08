Экс-военный чиновник на Львовщине подозревается в растрате 72 млн гривен - Офис Генпрокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Бывшему военному чиновнику на Львовщине сообщено о подозрении в безосновательном начислении более 72 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Подозреваемым является бывший начальник инженерной службы, который одновременно является начальником отделения штаба одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Как установило следствие, в 2024 году должностное лицо составило рапорт с недостоверными сведениями о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях. На его основании в течение января-мая 2024 года было начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение.

Но на самом деле сводный отряд выполнял задачи по возведению фортификационных сооружений и установке невзрывных заграждений на востоке Украины вне линии боевого соприкосновения.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 72 млн грн, что подтверждено аудитом Западного офиса Госаудитслужбы, внутренним аудитом Минобороны и судебно-экономической экспертизой.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий во время военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет.

Напомним

