Экс-военный чиновник на Львовщине подозревается в растрате 72 млн гривен - Офис Генпрокурора

12:46 • 1004 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 3138 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 12543 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 10664 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 45143 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36094 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37289 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44686 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45921 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 34143 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 9130 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 25453 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 24398 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 21177 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 23836 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 57973 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 62932 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 65988 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 105456 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 142430 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Николас Мадуро
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Ровненская область
Запорожская область
Львовская область
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 21304 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 32904 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 58548 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 77839 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 119514 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Экс-военный чиновник на Львовщине подозревается в растрате 72 млн гривен - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Бывшему начальнику инженерной службы Нацгвардии сообщено о подозрении в безосновательном начислении более 72 млн гривен. Это произошло из-за рапорта с ложными сведениями об участии военных в боевых действиях.

Экс-военный чиновник на Львовщине подозревается в растрате 72 млн гривен - Офис Генпрокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Бывшему военному чиновнику на Львовщине сообщено о подозрении в безосновательном начислении более 72 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Подозреваемым является бывший начальник инженерной службы, который одновременно является начальником отделения штаба одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Как установило следствие, в 2024 году должностное лицо составило рапорт с недостоверными сведениями о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях. На его основании в течение января-мая 2024 года было начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение.

Но на самом деле сводный отряд выполнял задачи по возведению фортификационных сооружений и установке невзрывных заграждений на востоке Украины вне линии боевого соприкосновения.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 72 млн грн, что подтверждено аудитом Западного офиса Госаудитслужбы, внутренним аудитом Минобороны и судебно-экономической экспертизой.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий во время военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет.

Напомним

В Одессе правоохранители разоблачили незаконную продажу трех автомобилей Nissan и Mazda, ввезенных как гуманитарная помощь. Подозреваемого задержали после продажи авто военнослужащему за 17,8 тыс. долларов.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Украина