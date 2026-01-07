Ціна питання - 17,8 тис. доларів: в Одесі розкрито схему незаконного продажу авто, ввезених в якості гумдопомоги

Фото: Офіс генерального прокурора

У Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж автомобілів, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги під час повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Деталі

Підозру оголосили чоловіку, який ще в жовтні 2025 року ввезення двох автомобілів у спрощеному порядку нібито для потреб благодійної організації. Ще один автомобіль був завезений раніше як гуманітарний вантаж. Йдеться про Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50.

Далі ці автомобілі виставили на продаж через інтернет. Загальна сума, яку планували отримати, становила 17,8 тис. доларів США. Як зазначили в Офісі генпрокурора, потенційним покупцем був військовослужбовець, для якого така техніка часто є критично необхідною на фронті.

Підозрюваного затримали в січні 2026 року після передачі автомобілів разом із документами та отримання коштів.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 988 400 гривень.

На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку