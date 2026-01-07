$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12987 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 18064 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 19865 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 20569 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 17054 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16399 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30503 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52933 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 147905 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Ціна питання - 17,8 тис. доларів: в Одесі розкрито схему незаконного продажу авто, ввезених в якості гумдопомоги

Київ • УНН

 • 412 перегляди

В Одесі викрито незаконний продаж трьох автомобілів Nissan та Mazda, ввезених як гуманітарна допомога. Підозрюваного затримали після продажу авто військовослужбовцю за 17,8 тис. доларів.

Фото: Офіс генерального прокурора

У Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж автомобілів, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги під час повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Деталі

Підозру оголосили чоловіку, який ще в жовтні 2025 року ввезення двох автомобілів у спрощеному порядку нібито для потреб благодійної організації. Ще один автомобіль був завезений раніше як гуманітарний вантаж. Йдеться про Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50.

Далі ці автомобілі виставили на продаж через інтернет. Загальна сума, яку планували отримати, становила 17,8 тис. доларів США. Як зазначили в Офісі генпрокурора, потенційним покупцем був військовослужбовець, для якого така техніка часто є критично необхідною на фронті.

Підозрюваного затримали в січні 2026 року після передачі автомобілів разом із документами та отримання коштів.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 988 400 гривень.

На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку07.01.26, 15:57 • 1670 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна
Одеса