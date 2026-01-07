$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12169 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 16972 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 19096 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 19829 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16761 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 16169 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30385 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52830 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 147277 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Цена вопроса - 17,8 тыс. долларов: в Одессе раскрыта схема незаконной продажи авто, ввезенных в качестве гумпомощи

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Одессе разоблачена незаконная продажа трех автомобилей Nissan и Mazda, ввезенных как гуманитарная помощь. Подозреваемого задержали после продажи авто военнослужащему за 17,8 тыс. долларов.

Цена вопроса - 17,8 тыс. долларов: в Одессе раскрыта схема незаконной продажи авто, ввезенных в качестве гумпомощи
Фото: Офис генерального прокурора

В Одессе правоохранители разоблачили незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи во время полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Детали

Подозрение объявили мужчине, который еще в октябре 2025 года ввез два автомобиля в упрощенном порядке якобы для нужд благотворительной организации. Еще один автомобиль был завезен ранее как гуманитарный груз. Речь идет о Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 и Mazda BT-50.

Далее эти автомобили выставили на продажу через интернет. Общая сумма, которую планировали получить, составляла 17,8 тыс. долларов США. Как отметили в Офисе генпрокурора, потенциальным покупателем был военнослужащий, для которого такая техника часто является критически необходимой на фронте.

Подозреваемого задержали в январе 2026 года после передачи автомобилей вместе с документами и получения средств.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи во время военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 988 400 гривен.

Евгений Устименко

