Цена вопроса - 17,8 тыс. долларов: в Одессе раскрыта схема незаконной продажи авто, ввезенных в качестве гумпомощи

Фото: Офис генерального прокурора

В Одессе правоохранители разоблачили незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи во время полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Детали

Подозрение объявили мужчине, который еще в октябре 2025 года ввез два автомобиля в упрощенном порядке якобы для нужд благотворительной организации. Еще один автомобиль был завезен ранее как гуманитарный груз. Речь идет о Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 и Mazda BT-50.

Далее эти автомобили выставили на продажу через интернет. Общая сумма, которую планировали получить, составляла 17,8 тыс. долларов США. Как отметили в Офисе генпрокурора, потенциальным покупателем был военнослужащий, для которого такая техника часто является критически необходимой на фронте.

Подозреваемого задержали в январе 2026 года после передачи автомобилей вместе с документами и получения средств.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи во время военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 988 400 гривен.

