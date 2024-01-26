Екстрене засідання Ради Безпеки: ООН не взмозі встановити обставини падіння ІЛ-76

Вчора відбулося засідання Ради Безпеки ООН на якому рф та Україна обмінялися взаємними звинуваченнями щодо падіння літака ІЛ-76, а ООН заявили, що не в змозі встановити обставини катастрофи. Про це повідомили в пресслужбі ООН, передає УНН.

Організація Об’єднаних Націй не в змозі перевірити звіти або обставини катастрофи - сказала Розмарі А. ДіКарло, заступниця генерального секретаря з політичних питань і питань розбудови миру.

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В повідомленні йдеться, що ООН не в змозі перевірити правдивість заяв ані росії, ані України щодо падіння літака ІЛ-76, на якому начебто перебували українські військовополонені, бо обидві сторони проводять окремі розслідування.

На засіданні представниця України наголосила на тому, що "єдиною першопричиною всіх звірств, усіх смертей і руйнувань є загарбницька війна росії та її намір знищити українську державність".

Крім того, за її словами, якщо на борту збитого літака були українські військовополонені, то це "перший випадок використання росією живого щита в повітрі для прикриття транспортування ракет".

В свою чергу представник рф, назвав інцидент "навмисним, продуманим злочином" та заявив, що нібито Україні було відомо про спосіб транспортування військовополонених. Також він додав, що до інциденту можуть бути причетні країни Заходу, оскільки вони постачали зброю в Україну.

Більшість країн учасників Ради Безпеки підтримали українську риторику щодо того, що першоджерелом усіх катастроф є російська агресія. Загалом делегати висловили глибоку стурбованість інцидентом, зазначивши зобов’язання держав відповідно до міжнародного права захищати військовополонених. Також багато хто закликав до неупередженого розслідування його обставин.

Нагадаємо

24 січня військовий літак Іл-76 розбився під бєлгородом, росія. Згодом у рф зробили заяву, що на борту нібито було українські полонені.

Проте Україна не отримувала від рф повідомлень про те, що на Іл-76 перебувають полонені і запиту щодо забезпечення повітряного простору.

Згодом рф почала вимагати скликати термінове засідання Радбезу ООН та відкрила кримінальну справу за фактом катастрофи.

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