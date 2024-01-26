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Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76

Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 07:57  •  93502 просмотра

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Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.

Вчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН на котором рф и Украина обменялись взаимными обвинениями относительно падения самолета ИЛ-76, а ООН заявили, что не в состоянии установить обстоятельства катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе ООН, передает УНН.

Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить отчеты или обстоятельства катастрофы

- сказала Розмари А. ДиКарло, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам развития мира.

Детали

В сообщении говорится, что ООН не в состоянии проверить правдивость заявлений ни России, ни Украины относительно падения самолета ИЛ-76, на котором якобы находились украинские военнопленные, потому что обе стороны проводят отдельные расследования.

На заседании представительница Украины отметила, что "единственной первопричиной всех зверств, всех смертей и разрушений является захватническая война России и ее намерение уничтожить украинскую государственность".

Кроме того по ее словам, если на борту сбитого самолета были украинские военнопленные, то это  "первый случай использования россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет". 

В свою очередь представитель рф, назвал инцидент "умышленным, продуманным преступлением" и заявил, что якобы Украине было известно о способе транспортировки военнопленных. Также он добавил, что к инциденту могут быть причастны страны Запада, поскольку они поставляли оружие в Украину.

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Большинство стран участников Совета Безопасности поддержали украинскую риторику о том, что первоисточником всех катастроф является российская агрессия. В целом делегаты выразили глубокую обеспокоенность инцидентом, отметив обязательства государств в соответствии с международным правом защищать военнопленных. Также многие призвали к беспристрастному расследованию его обстоятельств.

Напомним,

24 января военный самолет Ил-76 разбился под Белгородом, россия. Впоследствии в рф сделали заявление, что на борту якобы были украинские пленные.

Однако Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.

Впоследствии рф потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН и открыла уголовное дело по факту катастрофы

Катастрофа Ил-76: омбудсмен заявил об определенных "разногласиях" в российском "списке" украинских военнопленных25 январь 2024, 19:15 • 31110 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Екстрене засідання Ради Безпеки: ООН не взмозі встановити обставини падіння ІЛ-76
Emergency meeting of the Security Council: UN unable to establish circumstances of IL-76 crash
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Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.

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