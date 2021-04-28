Експерт пояснив, як вітчизняні розробки у сфері медицини можуть посилити позиції України у світі

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український фармакологічний потенціал недооцінений. Наприклад, нещодавно “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” оприлюднив результати досліджень, які довели ефективність антиоксиданту рослинного походження кверцетину у складі комплексного лікування ковідної пневмонії. Таку ефективність відомий у світі біофлавоноїд зміг продемонструвати саме завдяки унікальній розробці фахівців заводу — високорозчинній формі кверцетину, чого у світі наразі ніхто не спромігся зробити. Політолог Віталій Бала впевнений, що подібні досягнення повинні розвиватися і заохочуватися на державному рівні, щоб посилити позиції України в усьому світі, передає УНН.

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Так, у коментарі УНН експерт пояснює, що подібні дослідження та прориви, особливо у сфері лікування COVID-19, можуть стати передумовою для того, щоб Україна голосно заявила про себе як сильний гравець у сфері медицини, фармакології та науки.

Цитата:

“Люди, які при владі, повинні мати чітке уявлення про те, якою вони бачать нашу країну, як вони збираються це зробити, як будуть цього досягати. І щоб рухатися в цьому напрямку, вони мають знати та розуміти найкращі й найсильніші сторони нашої країни, куди треба залучати зусилля, ресурси та підтримку. Українська наука, власне фармакологічне виробництво і медицина — це саме воно”, — вважає Бала.

Деталі

Політолог зазначив, що наукові ноу-хау, наприклад, ті, які стосуються унікальних розробок (як у випадку з кверцетином), створюють передумови для просування України як країни з великим науковим потенціалом.

“Нам є чим пишатися. У нас з часів Радянського Союзу були надсерйозні технічні та наукові потужності. І ці речі мають стати драйвером і локомотивом виходу України на зовсім інший рівень. Ті речі, якими, наприклад, є унікальні медичні розробки, мають давно бути у стратегічному плані розвитку України — одними з перших пунктів у питанні безпеки та охорони здоров’я”, — резюмував Віталій Бала.

Доповнення

Нагадаємо, що саме фахівці “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу” розробили та запатентували унікальну форму кверцетину у вигляді порошку для ін’єкцій. Як зазначив доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Ігор Зупанець, з кверцетином в усьому світі існує проблема саме через його низьку біодоступність і, відповідно, слабкий повільний ефект.

“А завдяки розробкам і унікальним технологіям "Борщагівського ХФЗ“ кверцетин в їх двох препаратах "Корвітин®“ і пероральному "Квертин“ стає максимально біодоступним. До того ж, вони створили розчинну форму для ін’єкцій, якої немає ні в одній країні світу, що дає неймовірну біодоступність близько 100%”, — підсумував професор Зупанець.

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