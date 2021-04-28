Эксперт объяснил, как отечественные разработки в области медицины могут усилить позиции Украины в мире

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский фармакологический потенциал недооценен. Например, недавно "Борщаговский химико-фармацевтический завод" обнародовал результаты исследований, которые доказали эффективность антиоксиданта растительного происхождения кверцетина в составе комплексного лечения ковидной пневмонии. Такую эффективность известный в мире биофлавоноид смог продемонстрировать именно благодаря уникальной разработке специалистов завода - высокорастворимой форме кверцетина, чего в мире пока никто не смог сделать. Политолог Виталий Бала уверен, что подобные достижения должны развиваться и поощряться на государственном уровне, чтобы усилить позиции Украины во всем мире, передает УНН.