Ексміністра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 5042 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 9618 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 18163 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 15106 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 23023 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22545 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22764 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21166 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17712 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37460 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте20 січня, 07:19 • 4350 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 38378 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 11722 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 22050 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3766 перегляди
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 5042 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 18163 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 22218 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 38549 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 70701 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Данія
Реклама
УНН Lite
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 362 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 3920 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 3434 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 34767 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 50483 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink

Ексміністра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Олександр Кубраков, колишній міністр інфраструктури, став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та співпраці з громадами. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Ексміністра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури

Колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та співпраці з громадами. Відповідний указ № 66/2026 опубліковано на сайті президента, пише УНН.

Призначити КУБРАКОВА Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)

- йдеться в указі.

Доповнення

У 2021—2022 роках Кубраков був міністром інфраструктури, а потім очолив обʼєднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Його звільнили у травні 2024 року Рада відправила у відставку віцепремʼєра Кубракова .

Після звільнення Кубраков майже зник з публічної сфери. Влітку 2024 року він і частина команди міністерства заснували аналітичний центр We Build Ukraine, головна задача якого — створити економічну стратегію розвитку країни в умовах війни та після її закінчення.

А вже в січні 2025 року ексміністр став радником Олександр Кубраков став радником міністра оборони на громадських засадах тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова на громадських засадах.

Нагадаємо

16 січня Президент Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, щоб обговорити надзвичайну енергетичну ситуацію в українських містах та громадах. Вони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

Ольга Розгон

Політика
Війна в Україні
Олександр Кубраков
Рустем Умєров
Міністерство інфраструктури України
Україна