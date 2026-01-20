Ексміністра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури

Колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та співпраці з громадами. Відповідний указ № 66/2026 опубліковано на сайті президента, пише УНН.

Призначити КУБРАКОВА Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом) - йдеться в указі.

У 2021—2022 роках Кубраков був міністром інфраструктури, а потім очолив обʼєднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Його звільнили у травні 2024 року Рада відправила у відставку віцепремʼєра Кубракова .

Після звільнення Кубраков майже зник з публічної сфери. Влітку 2024 року він і частина команди міністерства заснували аналітичний центр We Build Ukraine, головна задача якого — створити економічну стратегію розвитку країни в умовах війни та після її закінчення.

А вже в січні 2025 року ексміністр став радником Олександр Кубраков став радником міністра оборони на громадських засадах тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова на громадських засадах.

16 січня Президент Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, щоб обговорити надзвичайну енергетичну ситуацію в українських містах та громадах. Вони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.