Экс-министра Кубракова назначили внештатным советником президента по вопросам инфраструктуры

Бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова назначили внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с общинами. Соответствующий указ № 66/2026 опубликован на сайте президента, пишет УНН.

Назначить КУБРАКОВА Александра Николаевича Советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами (вне штата) - говорится в указе.

Дополнение

В 2021—2022 годах Кубраков был министром инфраструктуры, а затем возглавил объединенное Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Его уволили в мае 2024 года. Рада отправила в отставку вице-премьера Кубракова.

После увольнения Кубраков почти исчез из публичной сферы. Летом 2024 года он и часть команды министерства основали аналитический центр We Build Ukraine, главная задача которого — создать экономическую стратегию развития страны в условиях войны и после ее окончания.

А уже в январе 2025 года экс-министр стал советником Александр Кубраков стал советником министра обороны на общественных началах тогдашнего министра обороны Украины Рустема Умерова на общественных началах.

Напомним

16 января Президент Зеленский встретился с Александром Кубраковым, чтобы обсудить чрезвычайную энергетическую ситуацию в украинских городах и общинах. Они также обсудили сотрудничество с партнерами для усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины.