15:45 • 3022 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 7656 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 16613 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 14209 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 22241 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22218 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 22496 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21082 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17642 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37291 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Экс-министра Кубракова назначили внештатным советником президента по вопросам инфраструктуры

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Александр Кубраков, бывший министр инфраструктуры, стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с общинами. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова назначили внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с общинами. Соответствующий указ № 66/2026 опубликован на сайте президента, пишет УНН.

Назначить КУБРАКОВА Александра Николаевича Советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами (вне штата)

- говорится в указе.

В 2021—2022 годах Кубраков был министром инфраструктуры, а затем возглавил объединенное Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Его уволили в мае 2024 года. Рада отправила в отставку вице-премьера Кубракова.

После увольнения Кубраков почти исчез из публичной сферы. Летом 2024 года он и часть команды министерства основали аналитический центр We Build Ukraine, главная задача которого — создать экономическую стратегию развития страны в условиях войны и после ее окончания.

А уже в январе 2025 года экс-министр стал советником Александр Кубраков стал советником министра обороны на общественных началах тогдашнего министра обороны Украины Рустема Умерова на общественных началах.

16 января Президент Зеленский встретился с Александром Кубраковым, чтобы обсудить чрезвычайную энергетическую ситуацию в украинских городах и общинах. Они также обсудили сотрудничество с партнерами для усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины.

Ольга Розгон

