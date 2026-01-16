Зеленський обговорив з Кубраковим деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, передає УНН.

Зеленський після зустрічі із Кубраковим наголосив, що важливо, що "ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів".

Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Кубраков був міністром інфраструктури, а також обіймав посаду віце-прем'єра.

З 7 січня 2025 року — радник vіністра оборони України. У міністерстві він опікується питаннями поставок і логістики.