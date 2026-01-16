$43.180.08
13:20 • 9468 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 25506 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 24311 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 23738 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 23396 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22829 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 31486 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 35715 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27034 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37198 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Зеленський обговорив з Кубраковим деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, щоб обговорити надзвичайну енергетичну ситуацію в українських містах та громадах. Вони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

Зеленський обговорив з Кубраковим деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, передає УНН.

Зеленський після зустрічі із Кубраковим наголосив, що важливо, що "ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів".

Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 39210 переглядiв

Нагадаємо

Кубраков був міністром інфраструктури, а також обіймав посаду віце-прем'єра.

З 7 січня 2025 року — радник vіністра оборони України. У міністерстві він опікується питаннями поставок і логістики.

Антоніна Туманова

Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Кубраков
Володимир Зеленський
Україна