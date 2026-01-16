Зеленський обговорив з Кубраковим деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, щоб обговорити надзвичайну енергетичну ситуацію в українських містах та громадах. Вони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, передає УНН.
Зеленський після зустрічі із Кубраковим наголосив, що важливо, що "ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів".
Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні!
Нагадаємо
Кубраков був міністром інфраструктури, а також обіймав посаду віце-прем'єра.
З 7 січня 2025 року — радник vіністра оборони України. У міністерстві він опікується питаннями поставок і логістики.