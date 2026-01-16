Зеленский обсудил с Кубраковым некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации

$43.180.08
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 25541 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 24344 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 23756 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 23407 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22842 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 31511 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 35749 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 27045 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 37209 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 34551 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 26139 просмотра
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 13097 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 22381 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 13837 просмотра
публикации
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 674 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 42368 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 74230 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 92192 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 101307 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Петр Павел
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 13885 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 22395 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 34158 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 55076 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 88616 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Золото

Зеленский обсудил с Кубраковым некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент Зеленский встретился с Александром Кубраковым, чтобы обсудить чрезвычайную энергетическую ситуацию в украинских городах и общинах. Они также обсудили сотрудничество с партнерами для усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины.

Зеленский обсудил с Кубраковым некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Кубраковым, обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, передает УНН.

Зеленский после встречи с Кубраковым подчеркнул, что важно, что "мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов".

Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать. Слава Украине! 

- резюмировал Зеленский.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 39215 просмотров

Напомним

Кубраков был министром инфраструктуры, а также занимал должность вице-премьера.

С 7 января 2025 года — советник министра обороны Украины. В министерстве он занимается вопросами поставок и логистики.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Александр Кубраков
Владимир Зеленский
Украина