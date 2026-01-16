Зеленский обсудил с Кубраковым некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Александром Кубраковым, чтобы обсудить чрезвычайную энергетическую ситуацию в украинских городах и общинах. Они также обсудили сотрудничество с партнерами для усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Кубраковым, обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, передает УНН.
Зеленский после встречи с Кубраковым подчеркнул, что важно, что "мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов".
Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать. Слава Украине!
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 39215 просмотров
Напомним
Кубраков был министром инфраструктуры, а также занимал должность вице-премьера.
С 7 января 2025 года — советник министра обороны Украины. В министерстве он занимается вопросами поставок и логистики.