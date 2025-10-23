Ексголові КРАІЛ Рудому повідомлено про підозру у побитті працівника СІЗО

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому у вчиненні умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В ОГП не називають імені, але судячи з опису справи зрозуміло, що йдеться саме про Івана Рудого.

За даними слідства, ексчиновник перебуває під вартою в державній установі "Київський слідчий ізолятор". Його взято під варту за ухвалою суду в межах іншого кримінального провадження, у якому він підозрюється у сприянні діяльності російського онлайн-казино на території України, незаконному зберіганні наркотичних засобів і зброї.

Повідомлення про підозру у вчиненні цих злочинів йому вручено слідчими ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Працівники СІЗО помітили, що підозрюваний має у камері мобільний телефон та прийшли з обшуком. Не бажаючи віддавати телефон, він спочатку вихопив відеореєстратор правоохоронця, а потім почав наносити руками та головою удари по обличчю працівника СІЗО.

Його дії припинили працівники ізолятора та інший ув’язнений. В результаті нападу майор внутрішньої служби ДУ "Київський слідчий ізолятор" отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо

У грудні 2024 року правоохоронці затримали тоді ще голову КРАІЛ Івана Рудого через сприяння діяльності російського онлайн-казино в Україні. Бенефіціарам та топменеджерам Pin-Up повідомлено про підозру у відмиванні російських коштів.

У вересні цього року Кабінет міністрів звільнив Івана Рудого з посади голови КРАІЛ у зв'язку з ліквідацією комісії. Також звільнено інших посадовців, включаючи заступника міністра культури.