Экс-главе КРАИЛ Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении бывшему главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому в совершении умышленного причинения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

ОГП не называет имени, но судя по описанию дела понятно, что речь идет именно об Иване Рудом.

По данным следствия, экс-чиновник находится под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Он взят под стражу по определению суда в рамках другого уголовного производства, в котором он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино на территории Украины, незаконном хранении наркотических средств и оружия.

Сообщение о подозрении в совершении этих преступлений ему вручено следователями ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Сотрудники СИЗО заметили, что у подозреваемого в камере есть мобильный телефон, и пришли с обыском. Не желая отдавать телефон, он сначала выхватил видеорегистратор правоохранителя, а затем начал наносить руками и головой удары по лицу сотрудника СИЗО.

Его действия пресекли сотрудники изолятора и другой заключенный. В результате нападения майор внутренней службы ГУ "Киевский следственный изолятор" получил легкие телесные повреждения.

Напомним

В декабре 2024 года правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого из-за содействия деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.

В сентябре этого года Кабинет министров уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ в связи с ликвидацией комиссии. Также уволены другие должностные лица, включая заместителя министра культуры.