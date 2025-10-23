$41.760.01
07:25 • 9486 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 11806 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 17970 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 12175 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 12227 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20497 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30700 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 17016 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24663 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27309 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Экс-главе КРАИЛ Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Бывшему главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО. Он находится под стражей по другому делу, где его подозревают в содействии российскому онлайн-казино, хранении наркотиков и оружия.

Экс-главе КРАИЛ Рудому сообщено о подозрении в избиении сотрудника СИЗО

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении бывшему главе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому в совершении умышленного причинения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

ОГП не называет имени, но судя по описанию дела понятно, что речь идет именно об Иване Рудом.

По данным следствия, экс-чиновник находится под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Он взят под стражу по определению суда в рамках другого уголовного производства, в котором он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино на территории Украины, незаконном хранении наркотических средств и оружия.

Сообщение о подозрении в совершении этих преступлений ему вручено следователями ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Сотрудники СИЗО заметили, что у подозреваемого в камере есть мобильный телефон, и пришли с обыском. Не желая отдавать телефон, он сначала выхватил видеорегистратор правоохранителя, а затем начал наносить руками и головой удары по лицу сотрудника СИЗО.

Его действия пресекли сотрудники изолятора и другой заключенный. В результате нападения майор внутренней службы ГУ "Киевский следственный изолятор" получил легкие телесные повреждения.

Напомним

В декабре 2024 года правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого из-за содействия деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.

В сентябре этого года Кабинет министров уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ в связи с ликвидацией комиссии. Также уволены другие должностные лица, включая заместителя министра культуры.

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Обыск
Столкновения
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев