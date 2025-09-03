Кабмін звільнив Рудого з посади голови ліквідованої КРАІЛ

Кабінет міністрів звільнив Івана Рудого з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін звільнив Івана Рудого з посади голови КРАІЛ у зв’язку із ліквідацією комісії.

Також було звільнено:

Сергія Бєляєва з посади заступника міністра культури та стратегічних комунікацій;

Василя Коротецького з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм;

Володимира Мозгунова з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Доповнення

В грудні минулого року, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

У лютому Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої КРАІЛ. Тоді ж було передано частину бюджетних призначень, передбачених для КРАІЛ на 2025 рік, у 14 млн 347,9 тис. грн.

Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Також у грудні 2024 року правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого через сприяння діяльності російського онлайн-казино в Україні. Бенефіціарам та топменеджерам Pin-Up повідомлено про підозру у відмиванні російських коштів.