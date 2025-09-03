$41.360.01
Кабмин уволил Рудого с должности главы ликвидированной КРАИЛ

Киев • УНН

 336 просмотра

Кабинет министров уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ в связи с ликвидацией комиссии. Также уволены другие должностные лица, включая заместителя министра культуры.

Кабмин уволил Рудого с должности главы ликвидированной КРАИЛ

Кабинет министров уволил Ивана Рудого с должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая была ликвидирована Верховной Радой в декабре прошлого года. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ в связи с ликвидацией комиссии.

Также были уволены:

  • Сергей Беляев с должности заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций;
    • Василий Коротецкий с должности заместителя главы Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ;
      • Владимир Мозгунов с должности члена Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

        Дополнение

        В декабре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

        В феврале Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере вместо ликвидированной КРАИЛ. Тогда же была передана часть бюджетных назначений, предусмотренных для КРАИЛ на 2025 год, в 14 млн 347,9 тыс. грн.

        Кабинет министров образовал Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

        Также в декабре 2024 года правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого из-за содействия деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.

        Павел Башинский

