Кабмин уволил Рудого с должности главы ликвидированной КРАИЛ

Кабинет министров уволил Ивана Рудого с должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая была ликвидирована Верховной Радой в декабре прошлого года. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ в связи с ликвидацией комиссии.

Также были уволены:

Сергей Беляев с должности заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций;

Василий Коротецкий с должности заместителя главы Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ;

Владимир Мозгунов с должности члена Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Дополнение

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривал ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

В феврале Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере вместо ликвидированной КРАИЛ. Тогда же была передана часть бюджетных назначений, предусмотренных для КРАИЛ на 2025 год, в 14 млн 347,9 тыс. грн.

Кабинет министров образовал Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Также в декабре 2024 года правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого из-за содействия деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.