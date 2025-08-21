$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 7172 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 10108 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 16348 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10887 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 19268 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 47627 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 56474 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 59561 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 83097 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 197278 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексбізнесмену оголошено підозру у заволодінні 5 млн євро угорської газової компанії

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Колишньому бізнесмену оголошено підозру у заволодінні майже 5 млн євро угорської компанії-постачальника газу. Він використовував схему з фіктивними компаніями та директорами, щоб привласнити кошти, а потім легалізував їх через статутний капітал фірм, контрольованих родиною.

Ексбізнесмену оголошено підозру у заволодінні 5 млн євро угорської газової компанії

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому бізнесмену у заволодінні майже на 5 млн євро угорської компанії - постачальника газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження. Події розпочалися наприкінці 2018 - на початку 2019 року: підозрюваний, який був добре обізнаний з газовим ринком, вирішив збагатитися за чужий рахунок.

Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

Підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію - постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.

Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.

Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.

Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм - всі вони асоційовані з родиною.

Підозрюваного звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27 (Види співучасників);
    • ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
      • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

        Звинуваченому загрожує тривалий термін ув’язнення.

        Нагадаємо

        Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатор, мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
