Ексбізнесмену оголошено підозру у заволодінні 5 млн євро угорської газової компанії
Київ • УНН
Колишньому бізнесмену оголошено підозру у заволодінні майже 5 млн євро угорської компанії-постачальника газу. Він використовував схему з фіктивними компаніями та директорами, щоб привласнити кошти, а потім легалізував їх через статутний капітал фірм, контрольованих родиною.
Деталі
За даними слідства, інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження. Події розпочалися наприкінці 2018 - на початку 2019 року: підозрюваний, який був добре обізнаний з газовим ринком, вирішив збагатитися за чужий рахунок.
Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.
Підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію - постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.
Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.
Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.
Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм - всі вони асоційовані з родиною.
Підозрюваного звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27 (Види співучасників);
- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного
злочинним шляхом).
Звинуваченому загрожує тривалий термін ув’язнення.
