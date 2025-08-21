$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 9788 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 16097 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 10753 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 18785 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 46308 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 55182 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 58292 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 81932 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 195364 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Экс-бизнесмену объявлено подозрение в завладении 5 млн евро венгерской газовой компании

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Бывшему бизнесмену объявлено подозрение в завладении почти 5 млн евро венгерской компании-поставщика газа. Он использовал схему с фиктивными компаниями и директорами, чтобы присвоить средства, а затем легализовал их через уставный капитал фирм, контролируемых семьей.

Экс-бизнесмену объявлено подозрение в завладении 5 млн евро венгерской газовой компании

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему бизнесмену в завладении почти 5 млн евро венгерской компании – поставщика газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения. События начались в конце 2018 - начале 2019 года: подозреваемый, хорошо осведомленный с газовым рынком, решил обогатиться за чужой счет.

Схема сделки должна была выглядеть таким образом, чтобы создавать или покупать компании с хорошей репутацией, назначать фиктивных директоров (за деньги или по дружбе), заключать контракты с крупным поставщиком газа, накапливать долги, продавать газ конечным потребителям и присваивать выручку, а чтобы избежать ответственности, прятать деньги в уставном капитале фирм, контролируемых дочерьми и женой.

Подозреваемый с помощью своих знакомых вышел на европейскую компанию – поставщика и стал заключать рамочные контракты. Сначала все выглядело законно: газ поставлялся на несколько подконтрольных компаний в период с марта 2019 по 2020 год.

Далее платежи прекратились, хотя газ от европейского поставщика продолжал поступать. Следствие установило, что газ продавался через сеть посредников, в том числе фиктивных фирм. Вырученные деньги перечислялись на счета семьи подозреваемого.

Эти средства вливались в уставный капитал одной из компаний, где участниками стали дочери подозреваемого, а также фирмы, контролируемые женой и дочерьми.

Также следствие установило, что только с июля 2020 по январь 2021 уставный капитал одного из предприятий вырос почти в сто раз. Взносы делались со счетов связанных фирм - все они ассоциированы с семьей.

Подозреваемого обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников);
    • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
      • ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

        Обвиняемому грозит длительный срок заключения.

        Напомним

        Правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина почти на 7 миллионов гривен. Организатор, житель Львова, привлекал водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.

        Евгений Устименко

