Экс-бизнесмену объявлено подозрение в завладении 5 млн евро венгерской газовой компании
Киев • УНН
Бывшему бизнесмену объявлено подозрение в завладении почти 5 млн евро венгерской компании-поставщика газа. Он использовал схему с фиктивными компаниями и директорами, чтобы присвоить средства, а затем легализовал их через уставный капитал фирм, контролируемых семьей.
Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему бизнесмену в завладении почти 5 млн евро венгерской компании – поставщика газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения. События начались в конце 2018 - начале 2019 года: подозреваемый, хорошо осведомленный с газовым рынком, решил обогатиться за чужой счет.
Схема сделки должна была выглядеть таким образом, чтобы создавать или покупать компании с хорошей репутацией, назначать фиктивных директоров (за деньги или по дружбе), заключать контракты с крупным поставщиком газа, накапливать долги, продавать газ конечным потребителям и присваивать выручку, а чтобы избежать ответственности, прятать деньги в уставном капитале фирм, контролируемых дочерьми и женой.
Подозреваемый с помощью своих знакомых вышел на европейскую компанию – поставщика и стал заключать рамочные контракты. Сначала все выглядело законно: газ поставлялся на несколько подконтрольных компаний в период с марта 2019 по 2020 год.
Далее платежи прекратились, хотя газ от европейского поставщика продолжал поступать. Следствие установило, что газ продавался через сеть посредников, в том числе фиктивных фирм. Вырученные деньги перечислялись на счета семьи подозреваемого.
Эти средства вливались в уставный капитал одной из компаний, где участниками стали дочери подозреваемого, а также фирмы, контролируемые женой и дочерьми.
Также следствие установило, что только с июля 2020 по январь 2021 уставный капитал одного из предприятий вырос почти в сто раз. Взносы делались со счетов связанных фирм - все они ассоциированы с семьей.
Подозреваемого обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников);
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного
преступным путем).
Обвиняемому грозит длительный срок заключения.
