Екс-керівник КП закупив другосортну сіль, спричинивши Києву збитки на 1,4 млн грн

Комунальне підприємство закупило технічну сіль неналежної якості. Наразі прокурори розглядають службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, оскільки у цій справі зафіксовано бюджетні збитки на 1,4 млн гривень.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

У Києві повідомлено про підозру колишньому начальнику КП "ШЕУ Голосіївського району". Підозра стосується службової недбалості під час закупівлі дорожньої солі.

За даними прокуратури, комунальне підприємство закупило технічну сіль неналежної якості, а саме сіль не вищого ґатунку, а другого. Це було здійснено через неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків.

Внаслідок відповідної закупівлі другосортного матеріалу, Київ зазнав збитків на загальну суму 1,4 млн гривень, перш за все збитки стосуються територіальної громади. Факти підтверджено проведеними експертизами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюють слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві, оперативний супровід - УСР в м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо

