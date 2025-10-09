Экс-руководитель КП закупил второсортную соль, причинив Киеву убытки на 1,4 млн грн

Коммунальное предприятие закупило техническую соль ненадлежащего качества. Сейчас прокуроры рассматривают служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, поскольку в этом деле зафиксированы бюджетные убытки на 1,4 млн гривен.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

В Киеве сообщено о подозрении бывшему начальнику КП "ДЭУ Голосеевского района". Подозрение касается служебной халатности при закупке дорожной соли.

По данным прокуратуры, коммунальное предприятие закупило техническую соль ненадлежащего качества, а именно соль не высшего сорта, а второго. Это было осуществлено из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей.

В результате соответствующей закупки второсортного материала, Киев понес убытки на общую сумму 1,4 млн гривен, прежде всего убытки касаются территориальной общины. Факты подтверждены проведенными экспертизами.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева осуществляют следователи Подольского УП ГУНП в г. Киеве, оперативное сопровождение - УСР в г. Киеве ДСР НП Украины.

Напомним

Пятерым должностным лицам КП "ДЭУ" в пяти районах Киева сообщено о подозрениях в растрате 1,6 млн грн.

На Киевщине правоохранители разоблачили ряд фактов противоправной деятельности в сфере местного самоуправления, использования бюджетных средств и охраны окружающей среды.