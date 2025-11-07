Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниці

Магнат нерухомості Майкл Фукс перебуває у "небезпечному" фінансовому стані з боргами понад 250 мільйонів доларів, і водночас скрутному становищі на тлі гіркого розлучення. Його колишня дружина через адвокатів наполягає на ув'язнені власнику легендарного хмарочоса Chrysler Tower.

Майкл Фукс і Альвіна Коллардо-Фукс одружилися в Нью-Йорку в 2012 році, у них народилося двоє дітей. Але вже багато років колишня пара знаходиться у напруженому процесі разлучення. Наразі співзасновник інвестиційної компанії RFR Holding "перебуває між молотом і ковадлом, з кредиторами з усіх боків. Ключова загроза з боку колишньої дружини Фукса, яка зажадала ув'язнити його за порушення судового рішення про їхнє гірке розлучення.

Юридична суперечка виникла після рішення 2022 рок: Фукса "закликали" виплатити колишній дружині Альвіні Коллардо 37,5 мільйонів фунтів стерлінгів (49,2 мільйона доларів), щоб дати їй "чистий відпочинок" від магната нерухомості.

Адвокати Коллардо стверджують, що Фукс порушив наступне судове рішення, продавши певну нерухомість і надіславши гроші своєму бізнес-партнеру Абі Розену.

Жінка через своїх юристів вимагала відповідного штрафу та конфіскації активів, а також закликала до дворічного тюремного ув'язнення для Фукса.

Впливового бізнесмена "обдерли до нитки"

Наразі магнат нерухомості Майкл Фукс має борги на суму понад 250 мільйонів доларів. За оцінкою юристів, бізнесмен у "небезпечному" фінансовому становищі. При цьому, згідно з заявою магната, той вже виплатив 31 мільйон доларів Альвіні Коллардо, які Фуксу довелося навіть позичити. Крім того, він пообіцяв виплатити ще 10 мільйонів доларів.

Лондонські сімейні суди є популярним місцем для розгляду дороговартісних шлюборозлучних спорів, і судді зазвичай готові винести рішення про більш рівний розподіл активів подружжя.

За останніми даними, Коллардо наразі отримав активи на суму 47 мільйонів фунтів стерлінгів. Юристи сторін не прокоментували на запит Вloomberg.

