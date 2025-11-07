Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму

Магнат недвижимости Майкл Фукс находится в «опасном» финансовом положении с долгами более 250 миллионов долларов, и в то же время в затруднительном положении на фоне горького развода. Его бывшая жена через адвокатов настаивает на заключении под стражу владельца легендарного небоскреба Chrysler Tower.

Майкл Фукс и Альвина Коллардо-Фукс поженились в Нью-Йорке в 2012 году, у них родилось двое детей. Но уже много лет бывшая пара находится в напряженном процессе развода. Сейчас соучредитель инвестиционной компании RFR Holding «находится между молотом и наковальней, с кредиторами со всех сторон. Ключевая угроза со стороны бывшей жены Фукса, которая потребовала заключить его под стражу за нарушение судебного решения об их горьком разводе.

Юридический спор возник после решения 2022 года: Фукса «призвали» выплатить бывшей жене Альвине Коллардо 37,5 миллионов фунтов стерлингов (49,2 миллиона долларов), чтобы дать ей «чистый отдых» от магната недвижимости.

Адвокаты Коллардо утверждают, что Фукс нарушил последующее судебное решение, продав определенную недвижимость и отправив деньги своему бизнес-партнеру Аби Розену.

Женщина через своих юристов потребовала соответствующего штрафа и конфискации активов, а также призвала к двухлетнему тюремному заключению для Фукса.

Влиятельного бизнесмена «ободрали до нитки»

Сейчас магнат недвижимости Майкл Фукс имеет долги на сумму более 250 миллионов долларов. По оценке юристов, бизнесмен находится в «опасном» финансовом положении. При этом, согласно заявлению магната, тот уже выплатил 31 миллион долларов Альвине Коллардо, которые Фуксу пришлось даже занять. Кроме того, он пообещал выплатить еще 10 миллионов долларов.

Лондонские семейные суды являются популярным местом для рассмотрения дорогостоящих бракоразводных споров, и судьи обычно готовы вынести решение о более равном распределении активов супругов.

По последним данным, Коллардо сейчас получил активы на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов. Юристы сторон не прокомментировали запрос Bloomberg.

