Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму

5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Бывшая жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии заключить его в тюрьму из-за нарушения судебного решения о разводе. Бизнесмен имеет долги более 250 миллионов долларов и находится в затруднительном финансовом положении.

Магнат недвижимости Майкл Фукс находится в «опасном» финансовом положении с долгами более 250 миллионов долларов, и в то же время в затруднительном положении на фоне горького развода. Его бывшая жена через адвокатов настаивает на заключении под стражу владельца легендарного небоскреба Chrysler Tower.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Майкл Фукс и Альвина Коллардо-Фукс поженились в Нью-Йорке в 2012 году, у них родилось двое детей. Но уже много лет бывшая пара находится в напряженном процессе развода. Сейчас соучредитель инвестиционной компании RFR Holding «находится между молотом и наковальней, с кредиторами со всех сторон. Ключевая угроза со стороны бывшей жены Фукса, которая потребовала заключить его под стражу за нарушение судебного решения об их горьком разводе.

Контекст

Юридический спор возник после решения 2022 года: Фукса «призвали» выплатить бывшей жене Альвине Коллардо 37,5 миллионов фунтов стерлингов (49,2 миллиона долларов), чтобы дать ей «чистый отдых» от магната недвижимости.

Адвокаты Коллардо утверждают, что Фукс нарушил последующее судебное решение, продав определенную недвижимость и отправив деньги своему бизнес-партнеру Аби Розену.

Женщина через своих юристов потребовала соответствующего штрафа и конфискации активов, а также призвала к двухлетнему тюремному заключению для Фукса.

Влиятельного бизнесмена «ободрали до нитки»

Сейчас магнат недвижимости Майкл Фукс имеет долги на сумму более 250 миллионов долларов. По оценке юристов, бизнесмен находится в «опасном» финансовом положении. При этом, согласно заявлению магната, тот уже выплатил 31 миллион долларов Альвине Коллардо, которые Фуксу пришлось даже занять. Кроме того, он пообещал выплатить еще 10 миллионов долларов.

Дополнение

Лондонские семейные суды являются популярным местом для рассмотрения дорогостоящих бракоразводных споров, и судьи обычно готовы вынести решение о более равном распределении активов супругов.

По последним данным, Коллардо сейчас получил активы на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов. Юристы сторон не прокомментировали запрос Bloomberg.

Напомним

В октябре 2025 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на красной дорожке после развода на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Лопес сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером фильма вместе с Аффлеком.

Представители Meta, ByteDance, Alphabet и Snap предстанут перед судом по искам, которые обвиняют их в сознательном проектировании соцсетей так, чтобы вызывать зависимость у подростков.

