Двом бойовикам "днр" оголошено про підозри за катування та сексуальне насильство на Донеччині

Двоє бойовиків терористичної організації "донецька народна республіка" підозрюються у систематичному катуванні та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом членам терористичної організації "днр", які, за даними слідства, жорстоко поводилися з цивільним населенням та вчиняли інші порушення законів і звичаїв війни. Підозрювані обіймали посади начальника відділу боротьби з тероризмом та слідчого у так званому "мдб днр" і вступили до організації після 2014 року за власною ініціативою.

Встановлено, що у період з 10.03.2021 по 17.10.2022 роки один з підозрюваних для придушення спротиву та залякування проукраїнськи налаштованого цивільного населення, впродовж місяця утримували жінку у в’язниці на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Це приміщення з червня учасники "днр" використовували як місце несвободи, відоме під назвою "Ізоляція"... потерпілу катували, в тому числі шляхом застосування сексуального насильства – інформують в Офісі Генпрокурора.

Жінку неодноразово вивозили на пустир, де її били, імітували удушення та погрожували сексуальним насильством, тиснучи також на дітей потерпілої. Під загрозами жінка була змушена давати сфабриковані показання проти себе.

Допити потерпілої проводили систематично, а у випадках відмови визнавати "винуватість" застосовувалося фізичне насильство у формі побиття.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії для притягнення бойовиків до кримінальної відповідальності.

