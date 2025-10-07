$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 5626 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11789 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14091 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37922 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 42997 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71192 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59122 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56537 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104125 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Двом бойовикам "днр" оголошено про підозри за катування та сексуальне насильство на Донеччині

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру двом терористам "днр" за насильство, в тому числі й сексуальне проти громадян України.

Двом бойовикам "днр" оголошено про підозри за катування та сексуальне насильство на Донеччині

Двоє бойовиків терористичної організації "донецька народна республіка" підозрюються у систематичному катуванні та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом членам терористичної організації "днр", які, за даними слідства, жорстоко поводилися з цивільним населенням та вчиняли інші порушення законів і звичаїв війни. Підозрювані обіймали посади начальника відділу боротьби з тероризмом та слідчого у так званому "мдб днр" і вступили до організації після 2014 року за власною ініціативою.

Встановлено, що у період з 10.03.2021 по 17.10.2022 роки один з підозрюваних для придушення спротиву та залякування проукраїнськи налаштованого цивільного населення, впродовж місяця утримували жінку у в’язниці на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Це приміщення з червня учасники "днр" використовували як місце несвободи, відоме під назвою "Ізоляція"... потерпілу катували, в тому числі шляхом застосування сексуального насильства 

– інформують в Офісі Генпрокурора.

Жінку неодноразово вивозили на пустир, де її били, імітували удушення та погрожували сексуальним насильством, тиснучи також на дітей потерпілої. Під загрозами жінка була змушена давати сфабриковані показання проти себе.

росіянин під виглядом добровольця у лавах ЗСУ передавав критичні дані Сил оборони ворогу, його затримали у Львові07.10.25, 11:17 • 1658 переглядiв

Допити потерпілої проводили систематично, а у випадках відмови визнавати "винуватість" застосовувалося фізичне насильство у формі побиття.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії для притягнення бойовиків до кримінальної відповідальності.

Агітував вбивати бійців ЗСУ: на Миколаївщині повідомлено про підозру інспектору СІЗО07.10.25, 12:05 • 2546 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)