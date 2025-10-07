Двум боевикам "ДНР" объявлено о подозрениях за пытки и сексуальное насилие в Донецкой области
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении двум террористам "ДНР" за насилие, в том числе и сексуальное, против граждан Украины.
Двое боевиков террористической организации "донецкая народная республика" подозреваются в систематическом истязании и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум членам террористической организации "днр", которые, по данным следствия, жестоко обращались с гражданским населением и совершали другие нарушения законов и обычаев войны. Подозреваемые занимали должности начальника отдела по борьбе с терроризмом и следователя в так называемом "мгб днр" и вступили в организацию после 2014 года по собственной инициативе.
Установлено, что в период с 10.03.2021 по 17.10.2022 годы один из подозреваемых для подавления сопротивления и запугивания проукраински настроенного гражданского населения, в течение месяца удерживали женщину в тюрьме на территории бывшего завода изоляционных материалов. Это помещение с июня участники "днр" использовали как место несвободы, известное под названием "Изоляция"... потерпевшую пытали, в том числе путем применения сексуального насилия
– информируют в Офисе Генпрокурора.
Женщину неоднократно вывозили на пустырь, где ее избивали, имитировали удушение и угрожали сексуальным насилием, давя также на детей потерпевшей. Под угрозами женщина была вынуждена давать сфабрикованные показания против себя.
Допросы потерпевшей проводились систематически, а в случаях отказа признавать "виновность" применялось физическое насилие в форме избиения.
Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия для привлечения боевиков к уголовной ответственности.
