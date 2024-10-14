Двоє волинян напідпитку намагалися нелегально перетнути кордон з Польщею: що відомо

Ввечері 13 жовтня прикордонники затримали двох волинян напідпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею, повідомили в Держприкордонслужбі України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, військовослужбовці відділу "Морозовичі" виявили неподалік українсько-польського кордону двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Помітивши прикордонний наряд, чоловіки спробували втекти, втім їх швидко наздогнали охоронці кордону.

Виявилося, що вони не були самотніми - разом із ними знаходилися ще дві жінки.

Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні