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7 тис. долларів з людини: на Одещині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Київ • УНН

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Прикордонники ліквідували канал нелегального перетину кордону на Одещині. Організатор брав $7000 за переправлення чоловіків таксі до кордону, а далі вантажівкою з фіктивними документами до Європи.

7 тис. долларів з людини: на Одещині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон за 7 тисяч долларів з людини, повідомили в Держприкордонслужбі України у понеділок, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, спочатку чоловіки їхали на таксі до кордону, а звідти із фіктивними документами вантажівкою до Європи.

За свої послуги місцевий житель брав по $7000. 

Його затримали  "на гарячому", коли один з клієнтів розраховувався готівкою. Організатору тепер загрожує кримінальна відповідальність.

За останні два місяці кількість спроб незаконного перетину кордону почала зменшуватися - Демченко26.09.24, 14:35 • 14619 переглядiв

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