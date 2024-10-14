7 тыс. долларов с человека: в Одесской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу
Киев • УНН
Пограничники ликвидировали канал нелегального пересечения границы в Одесской области. Организатор брал $7000 за переправку мужчин на такси до границы, а дальше грузовиком с фиктивными документами в Европу.
Правоохранители в Одесской области ликвидировали канал переправки мужчин за границу за 7 тысяч долларов с человека, сообщили в Госпогранслужбе Украины в понедельник, передает УНН.
Детали
Как сообщается, сначала мужчины ехали на такси до границы, а оттуда с фиктивными документами грузовиком в Европу.
За свои услуги местный житель брал по $7000.
Его задержали «на горячем», когда один из клиентов рассчитывался наличными. Организатору теперь грозит уголовная ответственность.
За последние два месяца количество попыток незаконного пересечения границы начало уменьшаться - Демченко26 сентября 2024, 11:35 • 14268 просмотров