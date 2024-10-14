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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 тыс. долларов с человека: в Одесской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу

7 тыс. долларов с человека: в Одесской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:39  •  1017 просмотра

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Пограничники ликвидировали канал нелегального пересечения границы в Одесской области. Организатор брал $7000 за переправку мужчин на такси до границы, а дальше грузовиком с фиктивными документами в Европу.

Правоохранители в Одесской области ликвидировали канал переправки мужчин за границу за 7 тысяч долларов с человека, сообщили в Госпогранслужбе Украины в понедельник, передает УНН

Детали

Как сообщается, сначала мужчины ехали на такси до границы, а оттуда с фиктивными документами грузовиком в Европу.

За свои услуги местный житель брал по $7000. 

Его задержали  «на горячем», когда один из клиентов рассчитывался наличными. Организатору теперь грозит уголовная ответственность.

За последние два месяца количество попыток незаконного пересечения границы начало уменьшаться - Демченко26 сентября 2024, 11:35 • 14268 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
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yevropaЕвропа