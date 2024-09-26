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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За последние два месяца количество попыток незаконного пересечения границы начало уменьшаться - Демченко

За последние два месяца количество попыток незаконного пересечения границы начало уменьшаться - Демченко

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:35  •  7126 просмотра

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За последние два месяца количество попыток незаконного пересечения границы Украины начало снижаться. Пограничники надеются на дальнейшее уменьшение из-за неблагоприятных погодных условий.

Пограничники в августе и сентябре зафиксировали определенную тенденцию к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Могу отметить, что за последний период, за последние два месяца, если брать август, брать сентябрь, то количество попыток начинает снижаться. Это не может не радовать, потому что это десятки попыток незаконного пересечения границы, которые фиксируются ежедневно по всей протяженности нашей границы. И август, и сентябрь тенденция к уменьшению. Надеемся, что и в дальнейшем количество попыток будет меньше, потому что впереди идут неблагоприятные погодные условия для тех, кто будет пытаться незаконно пересечь границу

- сказал Демченко.

Напомним

ГПСУ задержала 21-летнего винничанина, который пытался нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчина 4 дня бродил в горах, подвергся опасностям от диких животных и отравления водой, прежде чем его нашли пограничники.

Павел Башинский

Павел Башинский

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