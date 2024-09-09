ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах
Київ • УНН
ДПСУ затримала 21-річного вінничанина, який намагався нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловік 4 дні блукав у горах, зазнав небезпек від диких тварин та отруєння водою, перш ніж його знайшли прикордонники.
21-річного мешканця Вінниччини, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали після чотирьох днів блукань у горах. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Фактично, 21-річний молодик вінничанин надивившись інформації про те, що можна у незаконний спосіб спробувати перетнути кордон готувався кілька тижнів до цього. Він вирушив у небезпечну для себе мандрівку
За його словами, молодий чоловік підтримував зв'язок зі своїм батьком і повідомляв про своє місцезнаходження, але коли зв'язок обірвався, батько зателефонував на гарячу лінію ДПСУ, повідомивши про намір сина незаконно перетнути кордон та про втрату зв'язку з ним.
Прикордонники його знайшли, для пошуку було залучена пошукова авіація та БПЛА. Цей напрямок лісистий та немає доріг для проїзду транспортних засобів. Молодик 4 дні блукав лісами
Демченко додав, що молодик розповів про те, що бачив сліди вовків, чув поряд ведмедів, а в одну з ночей на нього напав невідомий звір і йому ледь вдалося втекти.
"Він був виснажений та мав отруєння, бо пив воду, хоч він і не говорив, що потребує медичної допомоги, але по його зовнішньому вигляду було видно, що йому погано", - розповів він.
За словами речника ДПСУ, навіть якщо йому вдалося б перетнути український кордон, то на території Румунії було б ще важче, адже там скеляста місцевість.
Йому передбачена адміністративна відповідальність - штраф
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Прикордонники запровадили додаткові тимчасові обмеження в Зеленській і Білоберезькій громадах Верховинського району. Зокрема, заборонено відвідування таких популярних туристичних маршрутів, як Піп Іван та Бребенескул.