ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах

21-річного мешканця Вінниччини, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали після чотирьох днів блукань у горах. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Фактично, 21-річний молодик вінничанин надивившись інформації про те, що можна у незаконний спосіб спробувати перетнути кордон готувався кілька тижнів до цього. Він вирушив у небезпечну для себе мандрівку