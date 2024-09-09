ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54834 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103641 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141923 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117470 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109682 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114063 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139679 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75215 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83667 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177418 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 27003 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31919 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30966 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22648 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34961 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141923 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139679 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177418 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516147 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5911 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30966 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31919 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35105 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59102 перегляди
Актуальне
ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах

ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах

Київ • УНН

 • 12298 перегляди

ДПСУ затримала 21-річного вінничанина, який намагався нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловік 4 дні блукав у горах, зазнав небезпек від диких тварин та отруєння водою, перш ніж його знайшли прикордонники.

21-річного мешканця Вінниччини, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали після чотирьох днів блукань у горах. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Фактично, 21-річний молодик вінничанин надивившись інформації про те, що можна у незаконний спосіб спробувати перетнути кордон готувався кілька тижнів до цього. Він вирушив у небезпечну для себе мандрівку

- розповів Демченко.

За його словами, молодий чоловік підтримував зв'язок зі своїм батьком і повідомляв про своє місцезнаходження, але коли зв'язок обірвався, батько зателефонував на гарячу лінію ДПСУ, повідомивши про намір сина незаконно перетнути кордон та про втрату зв'язку з ним.

Прикордонники його знайшли, для пошуку було залучена пошукова авіація та БПЛА. Цей напрямок лісистий та немає доріг для проїзду транспортних засобів. Молодик 4 дні блукав лісами

- сказав речник ДПСУ.

Демченко додав, що молодик розповів про те, що бачив сліди вовків, чув поряд ведмедів, а в одну з ночей на нього напав невідомий звір і йому ледь вдалося втекти.

"Він був виснажений та мав отруєння, бо пив воду, хоч він і не говорив, що потребує медичної допомоги, але по його зовнішньому вигляду було видно, що йому погано", - розповів він.

За словами речника ДПСУ, навіть якщо йому вдалося б перетнути український кордон, то на території Румунії було б ще важче, адже там скеляста місцевість.

Йому передбачена адміністративна відповідальність - штраф

- додав Демченко.

Нагадаємо

Прикордонники запровадили додаткові тимчасові обмеження в Зеленській і Білоберезькій громадах Верховинського району. Зокрема, заборонено відвідування таких популярних туристичних маршрутів, як Піп Іван та Бребенескул.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35