ГПСУ задержали 21-летнего уклониста, который 4 дня блуждал в горах

21-летнего жителя Винницкой области, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией, задержали после четырех дней блужданий в горах. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Фактически, 21-летний молодой человек винничанин насмотревшись информации о том, что можно незаконным способом попытаться пересечь границу готовился несколько недель к этому. Он отправился в опасное для себя путешествие - рассказал Демченко.

По его словам, молодой человек поддерживал связь со своим отцом и сообщал о своем местонахождении, но когда связь оборвалась, отец позвонил на горячую линию ГПСУ, сообщив о намерении сына незаконно пересечь границу и о потере связи с ним.

Пограничники его нашли, для поиска была привлечена поисковая авиация и БПЛА. Это направление лесистое и нет дорог для проезда транспортных средств. Молодой человек 4 дня бродил по лесам - сказал представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что молодой человек рассказал о том, что видел следы волков, слышал рядом медведей, а в одну из ночей на него напал неизвестный зверь и ему едва удалось убежать.

«Он был истощен и имел отравление, потому что пил воду, хотя он и не говорил, что нуждается в медицинской помощи, но по его внешнему виду было видно, что ему плохо», - рассказал он.

По словам представителя ГПСУ, даже если ему удалось бы пересечь украинскую границу, то на территории Румынии было бы еще труднее, ведь там скалистая местность.

Ему предусмотрена административная ответственность - штраф - добавил Демченко.

Напомним,

Пограничники ввели дополнительные временные ограничения в Зеленской и Белоберезской общинах Верховинского района. В частности, запрещено посещение таких популярных туристических маршрутов, как Поп Иван и Бребенескул.