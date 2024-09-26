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За останні два місяці кількість спроб незаконного перетину кордону почала зменшуватися - Демченко

За останні два місяці кількість спроб незаконного перетину кордону почала зменшуватися - Демченко

Київ • УНН

 • 14610 перегляди

За останні два місяці кількість спроб незаконного перетину кордону України почала знижуватися. Прикордонники сподіваються на подальше зменшення через несприятливі погодні умови.

Прикордонники у серпні та вересні зафіксували певну тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Можу відмітити, що за останній період, за останні два місяці, якщо брати серпень, брати вересень, то кількість спроб починає знижуватися. Це не може не радувати, бо це десятки спроб незаконного перетину кордону, які фіксуються щодня по всій протяжності нашого кордону. І серпень, і вересень тенденція до зменшення. Сподіваємося, що і надалі кількість спроб буде меншою, бо попереду йдуть несприятливі погодні умови для тих, хто намагатиметься незаконно перетнути кордон

- сказав Демченко.

Нагадаємо

ДПСУ затримала 21-річного вінничанина, який намагався нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловік 4 дні блукав у горах, зазнав небезпек від диких тварин та отруєння водою, перш ніж його знайшли прикордонники.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
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